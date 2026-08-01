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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Основательница Вайлдберриз Татьяна Ким прокомментировала атаки БПЛА на склады компании

17:27, 01 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Основательница Вайлдберриз Татьяна Ким прокомментировала атаки БПЛА на склады компании
17:27, 01 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
102
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#Москва\n#Удмуртия\n#Сарапул\n#атака БПЛА\n#атака беспилотников\n#дроны\n#Татьяна Ким\n#Wildberries\n#предприниматели
Источник фото: Татьяна Ким
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Она отметила, что в настоящее время разрабатывается общая система, по которой помощь получит каждый. 

Москва. Генеральный директор Вайлдберриз Татьяна Ким выпустила заявление после череды атак вражеских БПЛА на логистические центры компании. Видео она опубликовала в своих соцсетях.

«Уже почти две недели склады нашей компании подвергаются террористическим атакам. Почему именно наши склады? Вайлдберриз — это народный маркетплейс.  <...> Удары по нам — это удары по сотням миллионов людей в десяти странах», — сказала Татьяна Ким.

Напомним, логистический центр Вайлдберриз в Сарапуле подвергся атаке утром 29 июля. После этого на складе возник пожар. Корпорация развития Удмуртии начала собирать заявки предпринимателей, который потеряли товар в результате теракта

Отвечая на вопросы, связанные с безопасностью, Ким рассказала, что склады компании оборудованы всеми доступными средствами защиты. Меры противопожарной безопасности продолжают усиливаться с первого дня атак.

«Будьте уверены: мы каждый день модернизируем системы защиты. И тот факт, что мы успешно отражаем большую часть атак, тому прямое подтверждение. Это при том, что террористы каждый день усиливают огневую мощь. Например, только на склад в Екатеринбурге, где загорелись машины на парковке, летело более двухсот БПЛА самолётного типа. <...> Около двух тысяч человек ежедневно обеспечивают пожарную безопасность на всех наших складах. Возглавляет службу пожарной безопасности полковник внутренней службы, бывший сотрудник МЧС со стажем более 26 лет в пожаротушении», — отметила Татьяна Ким.

Она предупредила предпринимателей о мошенниках и юристах, которые пытаются нажиться на беде. Ким призвала доверять только официальным каналам коммуникации компании и государству: «В текущей ситуации помочь вам можем только мы и государство». Она отметила, что в настоящее время разрабатывается общая система, по которой помощь получит каждый. В ближайшие дни набор этих мер будет озвучен. Также со следующей недели в компании планируют начать очные встречи с предпринимателями в наиболее пострадавших регионах, чтобы точечно решать их проблемы.

Татьяна Ким также акцентировала внимание террористической сущности атак на склады Вайлдберриз.

«Совершая удары по нам, террористы прикрывают истинные причины и обвиняют нас в том, что мы якобы продаём товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс — Амазон или Алибаба — и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них. Никакой логики или здравого смысла в действиях террористов нет и не может быть. Противник сам сделал публичные заявления о том, что атаки на Вайлдберриз направлены на обычных граждан. Единственная их цель — оказать давление, дестабилизировать, вызвать панику и шок у большого количества людей», — добавила гендиректор компании.

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17:27, 01 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
102
0
#Москва\n#Удмуртия\n#Сарапул\n#атака БПЛА\n#атака беспилотников\n#дроны\n#Татьяна Ким\n#Wildberries\n#предприниматели