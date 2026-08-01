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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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«Сусанину» прислали фейковое видео об отставке руководителя администрации главы Удмуртии

14:54, 01 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
«Сусанину» прислали фейковое видео об отставке руководителя администрации главы Удмуртии
14:54, 01 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
26
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фейк\n#Александр Журавлев\n#Телеграм
Источник фото: ИА «Сусанин»
26
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В сгенерированном нейросетью ролике Александр Журавлев говорит, что уходит вслед за Александром Бречаловым.

Ижевск. Удмуртии. Главному редактору ИА «Сусанин» прислали видео, в котором говорится об отставке руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Александра Журавлева.

Сообщение в Телеграм пришло с фейкового аккаунта руководителя пресс-службы главы и правительства региона Вероники Митрофановой. Однако почему-то авторы фейка написали имя через «а» — «Вераника».

В этом сообщении «Вераника Митрофанова» направила видеообращение об отставке руководителя администрации главы и правительства Александра Журавлева с просьбой разместить данный материал на портале «Сусанин».

Фото: скриншот ИА «Сусанин»

Само видео размещено на фейковом ТГ-канале, который полностью копирует настоящий канал Журавлева в ТГ. Фейковый канал был создан 6 июня 2023 года и имеет 1070 подписчиков. Периодически в него публиковались случайные цифры, однажды был сделан пост из ТГ-канала украинского магазина техники. Канал перестроился под имитацию Александра Журавлева с 27 июня 2025 года.

Фото: скриншот ИА «Сусанин»

Само видео с якобы отставкой Журавлева сделано с помощью нейросети. В нём псевдо-руководитель рассказывает, что три года назад приходил работать в команду Бречалова и теперь уходит вместе с ним.

В администрации главы и правительства Удмуртии «Сусанину» официально подтвердили, что всё это является подделкой.

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14:54, 01 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
26
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фейк\n#Александр Журавлев\n#Телеграм