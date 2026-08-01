Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 1 августа начали сносить дом №14 на улице 9-я Подлесная. Фотографией делятся читатели «Сусанина».

Также сообщается, что сносится соседний дом №12.

Напомним, всего в Ижевске в 2026 году под переселение и снос попадают десять домов, признанных аварийными. Помимо здания на 9-й Подлесной в список попали здания:

- Улица 15-я, дом 66.

- Переулок Ангарный, дом 6.

- Улица Динамовская, дом 110.

- Станция Заводская, дом 31.

- Улица Зимняя, дом 23.

- Улица 1-я Ключевская, дом 2а.

- Улица Короткая, дом 112а.

- Улица Самолетная, дом 8.

- Школьная площадь, дом 12.

Всего до 2031 года планируют снести 88 ветхих объектов.