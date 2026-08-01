Ранее здание попало под переселение.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 1 августа начали сносить дом №14 на улице 9-я Подлесная. Фотографией делятся читатели «Сусанина».
Также сообщается, что сносится соседний дом №12.
Напомним, всего в Ижевске в 2026 году под переселение и снос попадают десять домов, признанных аварийными. Помимо здания на 9-й Подлесной в список попали здания:
- Улица 15-я, дом 66.
- Переулок Ангарный, дом 6.
- Улица Динамовская, дом 110.
- Станция Заводская, дом 31.
- Улица Зимняя, дом 23.
- Улица 1-я Ключевская, дом 2а.
- Улица Короткая, дом 112а.
- Улица Самолетная, дом 8.
- Школьная площадь, дом 12.
Всего до 2031 года планируют снести 88 ветхих объектов.
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