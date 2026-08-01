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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Аварийный дом на 9-й Подлесной начали сносить в Ижевске

12:24, 01 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Аварийный дом на 9-й Подлесной начали сносить в Ижевске
12:24, 01 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
129
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аварийное жилье\n#аварийные здания\n#снос домов\n#снос зданий\n#расселение жилья
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Ранее здание попало под переселение.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 1 августа начали сносить дом №14 на улице 9-я Подлесная. Фотографией делятся читатели «Сусанина».

Также сообщается, что сносится соседний дом №12.

Напомним, всего в Ижевске в 2026 году под переселение и снос попадают десять домов, признанных аварийными. Помимо здания на 9-й Подлесной в список попали здания:

- Улица 15-я, дом 66.

- Переулок Ангарный, дом 6.

- Улица Динамовская, дом 110.

- Станция Заводская, дом 31.

- Улица Зимняя, дом 23.

- Улица 1-я Ключевская, дом 2а.

- Улица Короткая, дом 112а.

- Улица Самолетная, дом 8.

- Школьная площадь, дом 12.

Всего до 2031 года планируют снести 88 ветхих объектов.

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12:24, 01 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
129
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аварийное жилье\n#аварийные здания\n#снос домов\n#снос зданий\n#расселение жилья