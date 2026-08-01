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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске на месяц организуют двустороннее движение на улицах Базисной и Кооперативной 

10:10, 01 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске на месяц организуют двустороннее движение на улицах Базисной и Кооперативной 
10:10, 01 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#улица Удмуртская\n#движение
Источник фото: Яндекс Карты
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Это связано с началом ремонта правой полосы улицы Удмуртской (в сторону Кирова).

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске откроется двустороннее движение на участках улиц Базисной и Кооперативной. Постановление опубликовано на сайте муниципалитета.

Двустороннее движение открылось с 31 июля и будет действовать до 31 августа 2026 года. На участках дорог установили дорожные знаки, регламентирующие максимальную скорость.

Напомним, с 1 августа изменилась схема движения по реконструируемой улице Удмуртской. Работа начнётся на противоположной стороне дороги.