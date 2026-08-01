Ижевск. Удмуртия. В Ижевске откроется двустороннее движение на участках улиц Базисной и Кооперативной. Постановление опубликовано на сайте муниципалитета.

Двустороннее движение открылось с 31 июля и будет действовать до 31 августа 2026 года. На участках дорог установили дорожные знаки, регламентирующие максимальную скорость.

Напомним, с 1 августа изменилась схема движения по реконструируемой улице Удмуртской. Работа начнётся на противоположной стороне дороги.