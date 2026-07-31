Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии могут появиться городские роботы-доставщики (роверы). Об этом пишут РИА Новости.

Ранее профильные ведомства РФ согласовали требования к работе таких роботов. Экспериментальный правовой режим по их использованию будет запущен в 35 субъектах России сроком на три года.

Помимо Удмуртии в эксперименте будут участвовать Башкирия, Татарстан, Чувашия, Краснодарский, Красноярский, Пермский и Приморский края, Москва, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ и федеральная территория «Сириус», а также Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тверская, Тульская, Тюменская, Челябинская и Ярославская области.

Отмечается, что роботы-доставщики тестируются уже несколько лет, сейчас проведение эксперимента планируют расширить на множество регионов, чтобы отработать эксплуатацию роботов в различных климатических, географических условиях, в различных сценариях городской застройки, а также в разном трафике.

В разработанном документе устанавливаются как требования к самим роботам-доставщикам, так и правила их передвижения, и даже ответственность за нарушение ровером ПДД.