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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Уполномоченный по правам человека в Удмуртии встретился с вынужденными переселенцами в ПВР

16:45, 31 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Уполномоченный по правам человека в Удмуртии встретился с вынужденными переселенцами в ПВР
16:45, 31 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
65
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Уполномоченный по правам человека в УР\n#переселенцы\n#беженцы\n#права человека
Источник фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека в УР
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А также собрал список основных проблемы жителей.

Ижевск. Удмуртия. Уполномоченный по правам человека в Удмуртии Максим Шумихин посетил пункт временного размещения временных переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Уполномоченного.

На встрече обсуждались условия проживания, организация быта, а также обеспечение питанием. Граждане также поделились основными проблемами, которые их беспокоят.

«У многих из них есть трудности с получением документов для предоставления социальной поддержки в связи с утратой или повреждением жилья и другого имущества. Есть проблемы с предоставлением госуслуг в электронном виде по причине отсутствия актовых записей в информационной системе ЗАГС. Поступила просьба о содействии в получении профильного образования для подростка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все запросы людей приняты в работу. Они будут находиться на контроле Уполномоченного.

Также ранее Максим Шумихин посетил ещё один пункт временного размещения в Ижевске, где сейчас находятся 140 переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик.

«Больше всего вопросов было связанных с жильем. Это проблемы в получении справок об имеющейся собственности по месту регистрации и постановки на кадастровый учет; возможности получения постоянного жилья взамен утраченного, порядке его предоставления и сроках ожидания. Немало вопросов из социальной сферы — в связи с отказами в предоставлении единого пособия по рождению и воспитанию детей, касающихся проблем с переоформлением и получением пенсионных выплат. Есть запросы на помощь в трудоустройстве», — говорится в сообщении.

Все обращения также были взяты на контроль.

Напомним, ранее Максим Шумихин также встретился с переселенцами с Донбасса.

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16:45, 31 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
65
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Уполномоченный по правам человека в УР\n#переселенцы\n#беженцы\n#права человека