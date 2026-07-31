Гожня. Удмуртия. В Удмуртии активисты «Альянса защитников животных» возмутились приговором суда для мужчины, который насмерть задавил собаку на тракторе. Пост об этом вышел в сообществе зоозащитников.

Напомним, убийство собаки, снятое на видео, произошло 29 августа 2025 года в деревне Гожня Малопургинского района. Группа мужчин сначала загнала собаку, а затем несколько раз переехала её на тракторе и автомобиле. После чего труп животного увезли в неизвестном направлении. После общественного резонанса полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животным (статья 245 УК РФ).

27 июля 2026 года суд вынес приговор фигуранту этого дела. Мужчине за убийство собаки назначили штраф в 40 тыс. рублей.

Зоозащитники не согласились с «мягким приговором». По их словам, в деревне «развернулся настоящий акт смертной экзекуции», в котором участвовала целая группа лиц, к тому же с применением «садистских методов».

«Вся экзекуция длилась около 20 минут — соучастники менялись местами за рулём, цинично жали друг другу руки, а в финале вместе загрузили тело в прицеп и увезли», — говорится в сообщении.

Общественники потребовали отменить этот приговор, вернуть дело на доследование и привлечь к ответственности каждого, кто участвовал в убийстве животного. Для этого в Альянсе призвали своих подписчиков подать апелляционное представление в Прокуратуру. Инструкцию, как это сделать, они разместили в посте «ВКонтакте».