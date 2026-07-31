Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в первые дни августа установится ветреная погода, местами могут пройти кратковременные дожди. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

В ночь на субботу, 1 августа, ожидается туман. Температура ночью составит +11-16°С, а днём поднимется до +20-25°С.

В воскресенье, 2 августа, температура ночью будет +14-19°С, днём — +19-24°С.

В понедельник сохраняется вероятность локальных дождей, при этом температура воздуха начнёт подниматься — днём до +22-27°С.