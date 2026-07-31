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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Кратковременные дожди и ветер ожидаются в Удмуртии в эти выходные

12:45, 31 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Кратковременные дожди и ветер ожидаются в Удмуртии в эти выходные
12:45, 31 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
62
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#Ижевск\n#У дмуртия\n#Гидрометцентр Удмуртии\n#прогноз погоды\n#погода
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Температура будет около или ниже нормы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в первые дни августа установится ветреная погода, местами могут пройти кратковременные дожди. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

В ночь на субботу, 1 августа, ожидается туман. Температура ночью составит +11-16°С, а днём поднимется до +20-25°С.

В воскресенье, 2 августа, температура ночью будет +14-19°С, днём — +19-24°С.

В понедельник сохраняется вероятность локальных дождей, при этом температура воздуха начнёт подниматься — днём до +22-27°С.

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12:45, 31 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
62
0
#Ижевск\n#У дмуртия\n#Гидрометцентр Удмуртии\n#прогноз погоды\n#погода