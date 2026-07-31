Ижевск. Удмуртия. 77% опрошенных жителей Ижевска признались, что никогда не опаздывают на работу. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «SuperJob» («СуперДжоб») со ссылкой на собственное исследование.

При этом среди работников старше 45 лет исключительно пунктуальных людей оказалось больше — 82%.

Нарушителей трудовой дисциплины оказалось немного: 3% респондентов задерживаются несколько раз в неделю, 5% — несколько раз в месяц, а 12% опаздывают всего несколько раз в год. При этом даже среди тех, кто всё же опаздывает, задержки обычно остаются небольшими.

«76% обычно опаздывают не более чем на 10—15 минут. На полчаса задерживаются 10%, а на час и более — лишь 3%», — говорится в сообщении.

Среди главных виновников опозданий оказался общественный транспорт — из-за него попасть вовремя на работу не могут 31% опрошенных. Ещё 27% респондентов жалуются на утренние пробки на дорогах. Также 18% работников связывают свои опоздания с форс-мажорными обстоятельствами.

Среди других причин опозданий упоминаются: проспали (10%), из-за личных дел (8%), из-за семейных обязанностей (5%), длинная дорога до работы (4%), низкая мотивация (2%).