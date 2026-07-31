Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Марш ижевских амазонок Лонгрид Снос ижевской кирхи Лонгрид Прогулялся ночью по «одному из самых опасных» районов Ижевска Лонгрид

77% ижевчан оказались исключительно пунктуальны 

11:55, 31 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
77% ижевчан оказались исключительно пунктуальны 
11:55, 31 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
149
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#опрос\n#работа\n#работники
Источник фото: ИИ
149
0

Среди главных виновников опозданий оказались общественный транспорт и пробки.

Ижевск. Удмуртия. 77% опрошенных жителей Ижевска признались, что никогда не опаздывают на работу. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «SuperJob» («СуперДжоб») со ссылкой на собственное исследование.

При этом среди работников старше 45 лет исключительно пунктуальных людей оказалось больше — 82%.

Нарушителей трудовой дисциплины оказалось немного: 3% респондентов задерживаются несколько раз в неделю, 5% — несколько раз в месяц, а 12% опаздывают всего несколько раз в год. При этом даже среди тех, кто всё же опаздывает, задержки обычно остаются небольшими.

«76% обычно опаздывают не более чем на 10—15 минут. На полчаса задерживаются 10%, а на час и более — лишь 3%», — говорится в сообщении.

Среди главных виновников опозданий оказался общественный транспорт — из-за него попасть вовремя на работу не могут 31% опрошенных. Ещё 27% респондентов жалуются на утренние пробки на дорогах. Также 18% работников связывают свои опоздания с форс-мажорными обстоятельствами.

Среди других причин опозданий упоминаются: проспали (10%), из-за личных дел (8%), из-за семейных обязанностей (5%), длинная дорога до работы (4%), низкая мотивация (2%).

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

11:55, 31 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
149
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#опрос\n#работа\n#работники