Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Марш ижевских амазонок Лонгрид Снос ижевской кирхи Лонгрид Прогулялся ночью по «одному из самых опасных» районов Ижевска Лонгрид

Ижевчан приглашают поучаствовать в обсуждении проекта стелы в парке «Патриот»

09:54, 31 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Ижевчан приглашают поучаствовать в обсуждении проекта стелы в парке «Патриот»
09:54, 31 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
139
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#парк\n#благоустройство\n#СВО\n#стела\n#обсуждения
Источник фото: администрация Ижевска
139
0

Мероприятие пройдёт 6 августа в театре «Молодой человек».

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска приглашают принять участие в общественном обсуждении (18+) проекта стелы, которую установят в парке «Патриот». Об этом сообщает администрация города.

Напомним, благоустройство парка началось 16 июля 2026 года. Сообщалось, что в общественном пространстве появятся стела памяти ветеранов СВО и крытые павильоны.

Отмечается, что именно стела памяти станет смысловым центром парка. Макет подготовил российский скульптор Денис Стритович — автор стелы «Ижевск — город трудовой доблести».

Ижевчанам предлагают поделиться своим мнением во время общественного обсуждения, которое пройдёт 6 августа в театре «Молодой человек» (улица Милиционная, 103). Начало в 17:00.

Зарегистрироваться на общественное обсуждение можно по ссылке.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

09:54, 31 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
139
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#парк\n#благоустройство\n#СВО\n#стела\n#обсуждения