Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска приглашают принять участие в общественном обсуждении (18+) проекта стелы, которую установят в парке «Патриот». Об этом сообщает администрация города.

Напомним, благоустройство парка началось 16 июля 2026 года. Сообщалось, что в общественном пространстве появятся стела памяти ветеранов СВО и крытые павильоны.

Отмечается, что именно стела памяти станет смысловым центром парка. Макет подготовил российский скульптор Денис Стритович — автор стелы «Ижевск — город трудовой доблести».

Ижевчанам предлагают поделиться своим мнением во время общественного обсуждения, которое пройдёт 6 августа в театре «Молодой человек» (улица Милиционная, 103). Начало в 17:00.

Зарегистрироваться на общественное обсуждение можно по ссылке.