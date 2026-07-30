Уголовное дело

Следком возбудил уголовное дело о теракте после атаки дронов на Wildberries в Сарапуле. В результате удара по объекту пострадавших нет.

Опровержение фейка

В компании Вайлдберриз опровергли распространяющийся в интернете документ о якобы перераспределении логистических потоков в Казахстан после атаки на логистический центр компании в Сарапуле.

Восстановление ограждений

Администрация Сарапульского района ищет подрядчика на восстановление ограждений сибиреязвенных захоронений в деревне Соколовка и селе Мазунино.

Новое агентство

В Удмуртии появится Автономная некоммерческая организация «Агентство развития экспорта Удмуртской Республики».

Представление Абрамовой

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров представил Ольгу Абрамову в качестве временно исполняющей обязанности главы Удмуртии.

Работа отмечена

Бывшего главу Удмуртии Александра Бречалова наградили Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Торжественное мероприятие состоялось 30 июля.

Сбиты беспилотники

В ходе налёта на север республики было сбито два вражеских беспилотника. К сожалению, погиб один мирный житель. На месте работают оперативные службы.