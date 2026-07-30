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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Картина дня: налёт дронов на Удмуртию и погибший в результате атаки мирный житель

18:00, 30 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Картина дня: налёт дронов на Удмуртию и погибший в результате атаки мирный житель
18:00, 30 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Картина дня
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Главные новости четверга, 30 июля.

Уголовное дело

Следком возбудил уголовное дело о теракте после атаки дронов на Wildberries в Сарапуле. В результате удара по объекту пострадавших нет

Опровержение фейка

В компании Вайлдберриз опровергли распространяющийся в интернете документ о якобы перераспределении логистических потоков в Казахстан после атаки на логистический центр компании в Сарапуле

Восстановление ограждений

Администрация Сарапульского района ищет подрядчика на восстановление ограждений сибиреязвенных захоронений в деревне Соколовка и селе Мазунино. 

Новое агентство

В Удмуртии появится Автономная некоммерческая организация «Агентство развития экспорта Удмуртской Республики»

Представление Абрамовой

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров представил Ольгу Абрамову в качестве временно исполняющей обязанности главы Удмуртии

Работа отмечена

Бывшего главу Удмуртии Александра Бречалова наградили Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Торжественное мероприятие состоялось 30 июля

Сбиты беспилотники

В ходе налёта на север республики было сбито два вражеских беспилотника. К сожалению, погиб один мирный житель. На месте работают оперативные службы.

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18:00, 30 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
78
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Картина дня