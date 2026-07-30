Главные новости четверга, 30 июля.
Уголовное дело
Следком возбудил уголовное дело о теракте после атаки дронов на Wildberries в Сарапуле. В результате удара по объекту пострадавших нет.
Опровержение фейка
В компании Вайлдберриз опровергли распространяющийся в интернете документ о якобы перераспределении логистических потоков в Казахстан после атаки на логистический центр компании в Сарапуле.
Восстановление ограждений
Администрация Сарапульского района ищет подрядчика на восстановление ограждений сибиреязвенных захоронений в деревне Соколовка и селе Мазунино.
Новое агентство
В Удмуртии появится Автономная некоммерческая организация «Агентство развития экспорта Удмуртской Республики».
Представление Абрамовой
Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров представил Ольгу Абрамову в качестве временно исполняющей обязанности главы Удмуртии.
Работа отмечена
Бывшего главу Удмуртии Александра Бречалова наградили Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Торжественное мероприятие состоялось 30 июля.
Сбиты беспилотники
В ходе налёта на север республики было сбито два вражеских беспилотника. К сожалению, погиб один мирный житель. На месте работают оперативные службы.
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