Ижевск. Удмуртия. Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров представил Ольгу Абрамову в качестве временно исполняющей обязанности главы Удмуртии. На торжественном мероприятии 30 июля присутствовали должностные лица органов госвласти региона, руководители правоохранительных структур, СМИ, общественность.



«Уверен, что при поддержке территориальных подразделений федеральных структур, региональных органов власти, местного самоуправления, руководителей реального сектора экономики и представиетлей гражданского общества Ольга Викторовна сможет быстро погрузиться в работу и справиться со всеми проблемными вопросами. Давайте пожелаем ей успехов в работе», — сказал полпред президента Игорь Комаров.

«Дорогие друзья, мне очень приятно, что я сегодня снова здесь, в нашей команде Удмуртии. В другом статусе, но, думаю, это лишь укрепит наши с вами возможности. Я смотрю на каждого из вас и вспоминаются наши взаимоотношения и практика работы. Думаю, что нам обязательно нужно продолжить плотное взаимодействие для достижения задач, поставленных перед нами президентом», — начала свой доклад Абрамова.



Ольга Викторовна обозначила приоритетные направления деятельности: создание стратегии поддержки тех, кто возвращается с СВО домой; забота о детях, особенно находящихся без попечения родителей; улучшение демографии.

Выступая с трибуны, бывший глава Удмуртии Александр Бречалов с трудом сдерживал слёзы.

«Ольга Викторовна, ты очень сильная, ответственная. Более работоспособного человека, фанатика Удмуртии я не знаю. Я всегда буду рядом. У нас классная команда и тебя все поддержат. Искреннее спасибо жителям Удмуртии за девять лет счастья, сердцем всегда с вами, бадӟым тау!», — завершил свою речь Бречалов.



Напомним, 29 июля Владимир Путин принял отставку Александра Бречалова и предложил Ольге Викторовне возглавить Удмуртию. В этот же день вышел Указ о её назначении врио главы региона.