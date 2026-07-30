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В селе Каракулино в Удмуртии преобразили территорию у районной администрации

15:40, 30 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
В селе Каракулино в Удмуртии преобразили территорию у районной администрации
15:40, 30 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
147
0
#Удмуртия\n#Каракулино\n#Каракулинский район\n#благоустройство\n#скульптура
Источник фото: Центр территориального развития УР
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Здесь установили новые скамейки, вазоны и дополнительное освещение.

Каракулино. Удмуртия. В селе Каракулино в Удмуртии преобразилось общественное пространство у администрации района. Об этом сообщает Центр территориального развития региона.

Участок благоустроили по программе «Формирование комфортной городской среды» — здесь появились новые скамейки, вазоны и дополнительное освещение. Также в порядок были приведены старые ели на аллеях и газоны.

Акцентом площадки стала скульптура орлана‑белохвоста — птицы, которая внесена в Красную книгу.

«Каракулино – пример того, что небольшие площадки в селе можно сделать красивыми и удобными без серьезных затрат. Подобные маленькие изменения делают пространство по-настоящему уютным, могут превратить его в любимый уголок для прогулок и стать стимулом для дальнейшего развития территории», — отмечают в ЦТР Удмуртии.

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15:40, 30 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
147
0
#Удмуртия\n#Каракулино\n#Каракулинский район\n#благоустройство\n#скульптура