Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии появится Автономная некоммерческая организация «Агентство развития экспорта Удмуртской Республики». Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства республики Роман Ефимов. Документ опубликован на официальном сайте главы и правительства Удмуртии.

Новая структура создаётся для содействия выходу местных производителей на международные рынки. Учредителем агентства от имени республики выступит Министерство экономики Удмуртии. Ему предстоит утвердить устав организации, назначить её единоличный исполнительный орган и сформировать высший коллегиальный орган управления в течение месяца со дня вступления распоряжения в силу.

Напомним, в Удмуртии с 2012 года работает Центр поддержки экспорта.