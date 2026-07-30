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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Сгоревший барак на улице Базисной в Ижевске снесли

13:55, 30 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Сгоревший барак на улице Базисной в Ижевске снесли
13:55, 30 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
143
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бараки\n#заброшенные здания\n#дети\n#Народный фронт\n#Администрация Ижевска
Источник фото: Народный Фронт Удмуртии
143
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Рядом с заброшенным домом ежедневно ходили дети.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске снесли полуразрушенный сгоревший барак на улице Базисной рядом с Радиозаводом. Об этом сообщают в удмуртском отделении Народного фронта.

Напомним, заброшенный барак сгорел в конце апреля 2026 года. Общественники ранее уже обращали внимание администрации Ижевска, что опасная «заброшка» находится рядом с образовательными и спортивными учреждениями, куда ежедневно ходят дети.

«Любой любопытный ребёнок — будь то школьник, спортсмен или студент — мог оказаться под грудой ветхих досок», — говорится в сообщении.

Тогда удалось добиться лишь ограждения территории. После повторного обращения к муниципальным властям, сгоревший барак снесли.

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13:55, 30 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
143
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бараки\n#заброшенные здания\n#дети\n#Народный фронт\n#Администрация Ижевска