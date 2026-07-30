Ижевск. Удмуртия. В Ижевске снесли полуразрушенный сгоревший барак на улице Базисной рядом с Радиозаводом. Об этом сообщают в удмуртском отделении Народного фронта.

Напомним, заброшенный барак сгорел в конце апреля 2026 года. Общественники ранее уже обращали внимание администрации Ижевска, что опасная «заброшка» находится рядом с образовательными и спортивными учреждениями, куда ежедневно ходят дети.

«Любой любопытный ребёнок — будь то школьник, спортсмен или студент — мог оказаться под грудой ветхих досок», — говорится в сообщении.

Тогда удалось добиться лишь ограждения территории. После повторного обращения к муниципальным властям, сгоревший барак снесли.