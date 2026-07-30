Сарапул. Удмуртия. Администрация Сарапульского района ищет подрядчика на восстановление ограждений сибиреязвенных захоронений в двух населённых пунктах. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Речь идёт об объектах у села Мазунино и деревни Соколовка. Начальная цена контракта составляет 654 тысячи рублей.

Напомним, в 2023 году власти Удмуртии приняли в собственность 36 таких захоронений.