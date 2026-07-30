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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Сарапульском районе восстановят ограждения сибиреязвенных захоронений

12:54, 30 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Сарапульском районе восстановят ограждения сибиреязвенных захоронений
12:54, 30 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
11
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#сибиреязвенные могильники
Источник фото: ИА «Сусанин»
11
0

Работы пройдут в деревне Соколовка и селе Мазунино.

Сарапул. Удмуртия. Администрация Сарапульского района ищет подрядчика на восстановление ограждений сибиреязвенных захоронений в двух населённых пунктах. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Речь идёт об объектах у села Мазунино и деревни Соколовка. Начальная цена контракта составляет 654 тысячи рублей.

Напомним, в 2023 году власти Удмуртии приняли в собственность 36 таких захоронений.

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12:54, 30 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
11
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#сибиреязвенные могильники