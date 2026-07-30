Дебёсы. Удмуртия. Утром 29 июля на дороге «Дебесы — Кез» произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщает ГАИ Удмуртии.

По предварительным данным, 68-летний водитель автомобиля «Нивы» при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-2114» под управлением 37-летнего мужчины, который двигался по встречке. Произошло столкновение.

В результате удара травмы получили водитель «ВАЗ-2114» и три его пассажира — мужчины 25, 30 и 39 лет, а также 36-летняя пассажирка «Нивы». Все пострадавшие доставлены в больницу.