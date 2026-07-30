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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Дебёсском районе в ДТП пострадали пять человек

12:21, 30 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Дебёсском районе в ДТП пострадали пять человек
12:21, 30 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
93
0
#Дебесы\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: ГАИ Удмуртии
93
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68-летний водитель «Нивы» при повороте не уступил дорогу встречному автомобилю.

Дебёсы. Удмуртия. Утром 29 июля на дороге «Дебесы — Кез» произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщает ГАИ Удмуртии.

По предварительным данным, 68-летний водитель автомобиля «Нивы» при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-2114» под управлением 37-летнего мужчины, который двигался по встречке. Произошло столкновение.

В результате удара травмы получили водитель «ВАЗ-2114» и три его пассажира — мужчины 25, 30 и 39 лет, а также 36-летняя пассажирка «Нивы». Все пострадавшие доставлены в больницу.

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12:21, 30 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
93
0
#Дебесы\n#Удмуртия\n#ДТП