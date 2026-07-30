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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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С августа 98 тысяч работающих пенсионеров Удмуртии получат увеличенную пенсию

11:29, 30 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
С августа 98 тысяч работающих пенсионеров Удмуртии получат увеличенную пенсию
11:29, 30 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
133
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пенсии\n#СФР России по Удмуртии\n#деньги
Источник фото: ИА «Сусанин»
133
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Перерасчёт проводится в беззаявительном порядке.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 1 августа увеличатся страховые пенсии работающих пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Соцфонда региона.

Изменения коснутся 98 тыс. жителей Удмуртии — тех, кто работает официально.

«Право на перерасчёт имеют только официально трудоустроенные граждане. В отличие от обычной индексации, когда страховая пенсия повышается на определенный коэффициент, в августе перерасчет будет зависеть от зарплаты пенсионера: чем выше официальный заработок, тем существеннее прибавка. Сумма прибавки у каждого получателя сугубо индивидуальная», — отметил управляющий Отделением СФР по Удмуртии Алексей Бельтюков.

При этом максимальное ежемесячное увеличение составит 470,28 рублей. Перерасчет проводится в беззаявительном порядке. Увеличенные выплаты придут в августе по стандартному графику.

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11:29, 30 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
133
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пенсии\n#СФР России по Удмуртии\n#деньги