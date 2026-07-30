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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жительница Воткинского района получила семь лет колонии за убийство знакомой

11:18, 30 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жительница Воткинского района получила семь лет колонии за убийство знакомой
11:18, 30 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
83
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#убийство
Источник фото: ИА «Сусанин»
83
0

Женщина нанесла смертельный удар ножом во время конфликта.

Воткинск. Удмуртия. Воткинский районный суд вынес приговор 53-летней женщине, убившей свою знакомую. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Трагедия произошла 8 апреля текущего года в деревне Верхняя Талица. В ходе возникшего конфликта женщина нанесла своей 46-летней знакомой удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте.

В рамках расследования проведён осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, допрошены свидетели. Обвиняемая признала свою вину.

Суд назначил женщине наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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11:18, 30 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
83
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#убийство