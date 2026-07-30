Ижевск. Удмуртия. Октябрьский районный суд Ижевска признал виновным в совершении коммерческого подкупа в крупном размере заместителя гендиректора ООО «ДСК Строй». Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Установлено, что в октябре 2025 года подсудимый передал начальнику отдела капитального ремонта «Удмуртнефти» 350 тысяч рублей. Деньги предназначались за сведения, необходимые для снижения коммерческого предложения «ДСК Строй», чтобы в дальнейшем победить в закупке и заключить договор на капитальный ремонт автомобильных дорог. Сумма контракта составляла около 30 млн рублей.

Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Удмуртии.

Суд назначил виновному штраф в размере 800 тысяч рублей, который был снижен до 600 тысяч с учётом содержания под стражей и домашнего ареста. Кроме того, осуждённому запрещено заниматься деятельностью, связанной с контролем за содержанием и текущим ремонтом объектов транспортной инфраструктуры, сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.