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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Бывший замдиректора ижевской компании «ДСК Строй» оштрафован за коммерческий подкуп

10:18, 30 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Бывший замдиректора ижевской компании «ДСК Строй» оштрафован за коммерческий подкуп
10:18, 30 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
137
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд
Источник фото: ИА «Сусанин»
137
0

Он передал сотруднику «Удмуртнефти» 350 тысяч рублей за сведения для победы в закупке.

Ижевск. Удмуртия. Октябрьский районный суд Ижевска признал виновным в совершении коммерческого подкупа в крупном размере заместителя гендиректора ООО «ДСК Строй». Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Установлено, что в октябре 2025 года подсудимый передал начальнику отдела капитального ремонта «Удмуртнефти» 350 тысяч рублей. Деньги предназначались за сведения, необходимые для снижения коммерческого предложения «ДСК Строй», чтобы в дальнейшем победить в закупке и заключить договор на капитальный ремонт автомобильных дорог. Сумма контракта составляла около 30 млн рублей.

Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Удмуртии.

Суд назначил виновному штраф в размере 800 тысяч рублей, который был снижен до 600 тысяч с учётом содержания под стражей и домашнего ареста. Кроме того, осуждённому запрещено заниматься деятельностью, связанной с контролем за содержанием и текущим ремонтом объектов транспортной инфраструктуры, сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

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10:18, 30 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
137
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд