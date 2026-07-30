Ижевск. Удмуртия. В Ижевске инвестору предоставят земельный участок в аренду без проведения торгов. Документ опубликован на официальном сайте главы и правительства республики.

Участок расположен в микрорайоне Старки, западнее строения № 79б по улице Спортивной. Здесь можно вести производственную деятельность. Инвестором выступает научно-производственная фирма «ЭЛПА».

Согласно данным сервиса «Селдон Базис» (Seldon.Basis), компания занимается производством пластмасс и синтетических смол в первичных формах.