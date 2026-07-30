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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Инвестор получит земельный участок в Ижевске без торгов по распоряжению главы Удмуртии

09:50, 30 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Инвестор получит земельный участок в Ижевске без торгов по распоряжению главы Удмуртии
09:50, 30 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
188
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#инвестиции
Источник фото: Яндекс карты
188
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Соответствующее распоряжение подписал Александр Бречалов 28 июля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске инвестору предоставят земельный участок в аренду без проведения торгов. Документ опубликован на официальном сайте главы и правительства республики.

Участок расположен в микрорайоне Старки, западнее строения № 79б по улице Спортивной. Здесь можно вести производственную деятельность. Инвестором выступает научно-производственная фирма «ЭЛПА».

Согласно данным сервиса «Селдон Базис» (Seldon.Basis), компания занимается производством пластмасс и синтетических смол в первичных формах.

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09:50, 30 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
188
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#инвестиции