Ижевск. Удмуртия. Новый руководитель Удмуртии Ольга Абрамова с первого дня на новом посту вновь вернулась к активному информированию земляков через соцсети и мессенджеры. В четверг, 30 июля, первым сообщением стал сигнал об авиаударе.

До того предыдущие посты в соцсетях Ольга Викторовна размещала лишь осенью 2025 года.

Сигнал «Опасное небо» ввели на территории республики около полдевятого утра. Сирены штаба гражданской обороны включили в районах и городах южной Удмуртии.

Отметим, что прежний глава УР регулярно первым сообщал о подобных сигналах в соцсетях, после него сообщения дублировали региональные ведомства и главы муниципалитетов. Теперь и Ольга Абрамова взяла эту ношу.

Напомним, накануне Владимир Путин предложил ей возглавить Удмуртию в статусе врио главы республики. После согласия Ольги Викторовны соответствующий указ президента опубликовали на сайте Кремля.

Из президентского указа жители Удмуртии узнали, что Александр Бречалов оставил пост руководителя республики по собственному желанию. Позднее правительство УР сообщило, что причиной его ухода стал переход на другое место работы. Срок полномочий Бречалова на посту главы истекал в 2027 году.