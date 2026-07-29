Ижевск. Удмуртия. 29 июля 2026 года стало последним рабочим днём Александра Бречалова на посту главы Удмуртии. Он был третьим руководителем региона постсоветского периода и третьим Александром на этой должности. Однако при этом стиль управления Бречалова разительно отличался от стиля предыдущих глав, а его приезд в Удмуртию принёс много нового в политическую и общественную жизнь.

Сегодня мы подведём краткие итоги девяти лет руководства Александра Бречалова, собрав изменения в ключевых направлениях, которые можно оценить как позитивные для жителей региона.

Одно из первых нововведений, которое могли почувствовать все, — это открытость работы чиновников. Будучи ещё временно исполняющим обязанности главы, Бречалов призвал власть имущих, а также ведомства, быть активнее в социальных сетях. Сегодня практически нет ни одного муниципального или регионального управленца, администрации или министерства, кто бы ни вёл свою страницу в соцсетях и мессенджерах.

Другим заметным улучшением стал ремонт дорог, объёмы которого за последние девять лет выросли. Всего за два срока Бречалова в регионе было построено, реконструировано и отремонтировано 320 км дорог и 45 мостов. Смертность на дорогах снизилась на 9,2%, а 82% дорог ижевской агломерации доведено до норматива.

Благоустройство также было поставлено на поток. За девять лет в регионе по программе «Формирование комфортной городской среды» обновлено 78 общественных пространств. Самыми крупными проектами в Ижевске стали реконструкция Центральной площади с эспланадой, включая пешеходный мост над улицей Карла Маркса. Кроме того, продолжилось благоустройство набережной, появились парк «Тишино», «Ёлки-парк» и многое другое.

Обновлялась и коммунальная инфраструктура. За девять лет в республике построено и отремонтировано 160,6 км труб отопления, 18 водопроводных и канализационных насосных станций, 25,7 км сетей электроснабжения, а уровень газификации региона доведён до 79,5%.

Также за годы руководства Бречалова в Удмуртии построено 18 школ, три из которых — в Ижевске, возведено 58 детских садов, давших республике более 5 тысяч мест. Капитально отремонтировано 46 школ, а 152 учреждения среднего образования обновили спортивную инфраструктуру.

Шла работа и по укреплению инфраструктуры здравоохранения. Так, за девять лет в Удмуртии построено более сотни медицинских объектов: три поликлиники, 11 амбулаторий, 112 ФАПов. Обновлялось оборудование уже существующих больниц и поликлиник, которые получили более 3 тысяч единиц медицинской техники, из которых 103 единицы являются «тяжёлыми» высокотехнологичными аппаратами. Кроме того, открылись семь центров амбулаторной онкологической помощи на базе шести районных больниц и республиканского клинического онкологического диспансера.

Можно ещё многое сказать позитивного об уходящем историческом периоде, немало будет и негатива, на чём мы подробнее остановимся в другой раз. Закончить хотелось бы словами тех, кто работал с Александром Бречаловым.

Депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин:

«Хочу поблагодарить Александра Владимировича Бречалова за совместную плодотворную работу. Уверен, что все начатые позитивные перемены в республике будут успешно продолжены».

Премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов:

«Александр Владимирович, был рад работать вместе с вами. Есть люди, у которых нужно учиться. Для меня вы один из них. Я благодарен вам за доверие и возможность трудиться в Команде Удмуртии. Спасибо за опыт и новые навыки, за вашу бескомпромиссность и надёжность, профессиональное наставничество и за трудности, которые мы преодолели вместе. Пусть всё сложится на новом месте работы».

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков:

«Спасибо за Ижевск, который изменился буквально на глазах и продолжает преображаться. Спасибо за экономику впечатлений и впечатления от развития экономики! Спасибо за новую искренность и старую добрую человечность».

Министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв:

«Для культуры эти девять лет стали по-настоящему прорывными. Благодаря Вашему вниманию и поддержке в республике тысячи людей сегодня занимаются творчеством в современных условиях: ремонтируются дома культуры, библиотеки становятся модельными, в Ижевске и Сарапуле открылись школы креативных индустрий, появились автоклубы и новые кинозалы. Развиваются музеи и театры, поддерживаются таланты и реализуются важнейшие творческие проекты».

Председатель Госкомитета по ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин:

«Благодарен Александру Владимировичу Бречалову за совместную работу. За всё, что было сделано для республики, особенно за усиление безопасности Удмуртии. Система выстроена, службы работают, люди знают, как действовать. И это во многом заслуга Александра Владимировича».