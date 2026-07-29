Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии признал законным отказ включить «Сквер космонавтов и Аллею дружбы», расположенных вблизи монумента «Навеки с Россией» в Ижевске, в перечень выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

С административным иском к Агентству по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии обратилась гражданка Фёдорова В. В. Поводом для обращения в суд стал отказ ведомства включить достопримечательное место в перечень выявленных объектов культурного наследия, а также исключить его из списка объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

По словам заявительницы, существует риск утраты сквера в случае строительства на его месте гостиницы. В судебном заседании она просила удовлетворить её требования.

Представитель Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии возражала против иска. Ведомство указало, что оспариваемый приказ принят уполномоченным должностным лицом, порядок его опубликования и вступления в силу не нарушен, а сам документ не противоречит нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу.

Представитель ООО «Регион-Инвест», привлечённого к участию в деле в качестве заинтересованного лица, также просила отказать в удовлетворении требований. Прокурор, участвовавший в рассмотрении дела, не нашёл правовых оснований для удовлетворения иска.

Напомним, в ноябре 2025 года появилась информация, что на месте Сквера космонавтов планируют построить элитную гостиницу. В декабре того же года депутат Городской думы призвал горожан поддержать инициативу против вырубки деревьев в сквере.