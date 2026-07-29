Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов прокомментировал свой уход с поста. Сегодня, 29 июля, последний рабочий день Бречалова в этой должности.

«Это были яркие 9 лет – в них было много интересных вызовов, непростых задач и хороших, добрых эмоций. Лучшее, что за это время случилось – люди, которые любят Удмуртию искренне и делают свою работу честно. Вы подсказывали верные решения, учили, давали пример и вдохновляли работать», — написал Бречалов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил советнику главы Минсельхоза РФ Ольге Абрамовой возглавить Удмуртию в статусе временно исполняющей обязанности главы республики. Она родилась в Удмуртии и имеет большой опыт работы в регионе.

Выборы нового главы Удмуртии пройдут в 2027 году.