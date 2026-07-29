Ижевск. Удмуртия. 64% жителей Ижевска готовы пройти проверку на детекторе лжи при трудоустройстве. Каждый пятый горожанин категорически против такой процедуры, ещё 16% затруднились с ответом. Об этом сообщает платформа по поиску работы SuperJob по итогам проведенного опроса.

Среди опрошенных работодателей Ижевска только 1% компаний проверяет на детекторе лжи всех соискателей без исключения. Ещё 4% работодателей проводят выборочные проверки. При этом 38% рекрутеров считают использование полиграфа целесообразным, а 56% выступают категорически против таких проверок.

Готовность пройти проверку зависит от уровня дохода. Среди жителей Ижевска с зарплатой от 150 тыс. рублей на полиграф согласны 72%, тогда как среди тех, кто зарабатывает до 100 тыс. рублей, таких 60%.

Мужчины оказались более лояльны к проверкам, чем женщины: пройти тест готовы 68% и 60% соответственно. Среди респондентов младше 35 лет этот показатель составляет 67%, а среди жителей старше 45 лет — 62%.

Также более открыты к проверке на детекторе лжи соискатели со средним профессиональным образованием — 69%. Среди кандидатов с высшим образованием пройти полиграф готовы 59% опрошенных.

В опросе принимали участие представители компаний и экономически активные жители Ижевска. Исследование проводилось с 29 июня по 16 июля 2026 года.