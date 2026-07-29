Причиной подтопления стал размыв земляного вала несанкционированного пруда
Сарапул. Удмуртия. В деревне Пентеги Сарапульского района восстановили движение транспорта по улице Новая, которая была размыта из-за подтопления. Об этом сообщил глава администрации Сарапульского района Айдар Шарафутдинов.
В середине июля к нему обратились жители деревни с жалобой на подтопление дороги. Рабочие установили, что уровень воды в районе водопропускных труб превышал дорогу более чем на 50 сантиметров. Причиной стал размыв земляного вала несанкционированного пруда, расположенного за чертой населённого пункта.
В результате дорога оказалась размыта на глубину свыше 2,5 метров, ширина разрушения превысила 6 метров.
На время ремонта был организован объезд по улице Зелёная. Сейчас движение по улице Новая полностью возобновлено.
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