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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Вавожском районе восстановили автобусное сообщение после сбоя с топливом

10:35, 29 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Вавожском районе восстановили автобусное сообщение после сбоя с топливом
10:35, 29 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
68
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#проезд
Источник фото: ИА «Сусанин»
68
0

Рейсы вернулись к штатному расписанию с 29 июля

Вавож. Удмуртия. Администрация Вавожского района сообщила о возобновлении автобусного сообщения после ситуации с нехваткой топлива. С 29 июля все рейсы выполняются в штатном режиме согласно утверждённому расписанию.

Напомним, днём ранее, 28 июля, из-за отсутствия бензина были отменены рейсы по четырём направлениям из Вавожа: в село Нюрдор-Котья (в 9:30 и 16:20), в село Какмож (в 12:00 и 15:20), в село Брызгалово через деревню Зямбайгурт (в 13:00), в село Волипельга (в 13:00 и 16:50).

В администрации уточнили, что проблема с топливом была устранена, перевозчик вернулся к обычному графику работы.

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10:35, 29 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
68
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#проезд