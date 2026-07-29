Вавож. Удмуртия. Администрация Вавожского района сообщила о возобновлении автобусного сообщения после ситуации с нехваткой топлива. С 29 июля все рейсы выполняются в штатном режиме согласно утверждённому расписанию.

Напомним, днём ранее, 28 июля, из-за отсутствия бензина были отменены рейсы по четырём направлениям из Вавожа: в село Нюрдор-Котья (в 9:30 и 16:20), в село Какмож (в 12:00 и 15:20), в село Брызгалово через деревню Зямбайгурт (в 13:00), в село Волипельга (в 13:00 и 16:50).

В администрации уточнили, что проблема с топливом была устранена, перевозчик вернулся к обычному графику работы.