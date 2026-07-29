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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Директор Удмуртской национальной гимназии в Ижевске вышла в финал конкурса «Директор года России»

10:20, 29 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Директор Удмуртской национальной гимназии в Ижевске вышла в финал конкурса «Директор года России»
10:20, 29 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
8
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#образование\n#директор
Источник фото: пресс-служба Минобрнауки Удмуртии.
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Более 900 человек приняли участие в конкурсе.

Ижевск. Удмуртия. Директор Удмуртской национальной гимназии имени Кузебая Герда в Ижевске Татьяна Волкова стала финалисткой Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России» (18+). Об этом сообщили в Минобрнауки Удмуртии.

В отборочном этапе конкурса с 27 апреля по 30 июня участвовали более 900 руководителей школ из 50 регионов России. По его итогам жюри выбрало финалистов. Отбор включал профессиональное тестирование, групповую работу и марафон публикаций, в рамках которого участники рассказывали о своих образовательных организациях, их особенностях и достижениях.

Под руководством Татьяны Волковой гимназия сохраняет и развивает национальные традиции и входит в число передовых школ Удмуртии. Среди особенностей образовательного учреждения жюри отметило инновационные подходы к созданию личностно развивающей среды, а также активную работу гимназии в социальных сетях.

Финал конкурса пройдёт с 20 сентября по 2 октября (18+). 

 

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10:20, 29 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
8
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#образование\n#директор