Ижевск. Удмуртия. Директор Удмуртской национальной гимназии имени Кузебая Герда в Ижевске Татьяна Волкова стала финалисткой Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России» (18+). Об этом сообщили в Минобрнауки Удмуртии.

В отборочном этапе конкурса с 27 апреля по 30 июня участвовали более 900 руководителей школ из 50 регионов России. По его итогам жюри выбрало финалистов. Отбор включал профессиональное тестирование, групповую работу и марафон публикаций, в рамках которого участники рассказывали о своих образовательных организациях, их особенностях и достижениях.

Под руководством Татьяны Волковой гимназия сохраняет и развивает национальные традиции и входит в число передовых школ Удмуртии. Среди особенностей образовательного учреждения жюри отметило инновационные подходы к созданию личностно развивающей среды, а также активную работу гимназии в социальных сетях.

Финал конкурса пройдёт с 20 сентября по 2 октября (18+).