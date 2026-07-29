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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Сигаево на месте неиспользуемых зданий может появиться место массового отдыха

10:19, 29 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Сигаево на месте неиспользуемых зданий может появиться место массового отдыха
10:19, 29 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Сигаево\n#недвижимость
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Передачу имущества в собственность Сарапульского района согласовали депутаты Госсовета

Ижевск. Удмуртия. На минувшей сессии Госсовета Удмуртии депутаты согласовали передачу объектов недвижимости республики в собственность Сарапульского района. Об этом сообщили в Минимущества региона.

Речь идёт о неиспользуемых зданиях в селе Сигаево, расположенных в районе пересечения улиц Трудовой и Советской.

Передача имущества позволит муниципалитету провести благоустройство территории, обустроить места для массового отдыха населения, а также создать условия для жилищного строительства.

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10:19, 29 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Сигаево\n#недвижимость