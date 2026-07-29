Ижевск. Удмуртия. На минувшей сессии Госсовета Удмуртии депутаты согласовали передачу объектов недвижимости республики в собственность Сарапульского района. Об этом сообщили в Минимущества региона.

Речь идёт о неиспользуемых зданиях в селе Сигаево, расположенных в районе пересечения улиц Трудовой и Советской.

Передача имущества позволит муниципалитету провести благоустройство территории, обустроить места для массового отдыха населения, а также создать условия для жилищного строительства.