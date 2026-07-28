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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Отряд из Удмуртии отправился в Заполярье на поиски останков советских солдат 

17:50, 28 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Отряд из Удмуртии отправился в Заполярье на поиски останков советских солдат 
17:50, 28 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
6
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#Удмуртия\n#поисковые экспедиции\n#поиски останков
Источник фото: удмуртская молодежная общественная организация «Долг».
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В прошлом году экспедиция помогла обнаружить останки двух бойцов. 

Ижевск. Удмуртия. Сводный поисковый отряд из Удмуртии отправился в Мурманскую область для проведения экспедиции на местах боёв Великой Отечественной войны. Поисковые работы продлятся до 14 августа на территории Кольского и Печенгского районов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В состав отряда вошли поисковики из трёх объединений: ижевского «Долга», можгинского «Набата Памяти» и балезинского «Патриота».

Экспедиция проходит в рамках окружного слёта поисковых отрядов «Никто не забыт». Проект реализуется с 2014 года и ежегодно объединяет более 200 участников из 14 регионов.

В ходе экспедиции поисковикам предстоит работать на склонах сопок, исследовать сохранившиеся блиндажи, окопы и братские захоронения. Среди возможных находок — останки погибших военнослужащих, солдатские медальоны и личные жетоны, которые помогают установить личности бойцов. Также специалисты обнаруживают предметы экипировки и быта: каски, фляжки, топоры и сапёрные лопатки. Найденные артефакты после обработки передают в музеи.

Председатель молодёжной общественной организации «Долг» Фаиль Ибрагимов отметил, что удмуртские поисковики уже не первый раз работают в Заполярье. В августе 2025 года сводный отряд вместе с мурманскими поисковиками исследовал места боёв у реки Западная Лица и склоны сопок. Тогда удалось поднять останки двух советских солдат.

 

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17:50, 28 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
6
0
#Удмуртия\n#поисковые экспедиции\n#поиски останков