Ижевск. Удмуртия. Сводный поисковый отряд из Удмуртии отправился в Мурманскую область для проведения экспедиции на местах боёв Великой Отечественной войны. Поисковые работы продлятся до 14 августа на территории Кольского и Печенгского районов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В состав отряда вошли поисковики из трёх объединений: ижевского «Долга», можгинского «Набата Памяти» и балезинского «Патриота».

Экспедиция проходит в рамках окружного слёта поисковых отрядов «Никто не забыт». Проект реализуется с 2014 года и ежегодно объединяет более 200 участников из 14 регионов.

В ходе экспедиции поисковикам предстоит работать на склонах сопок, исследовать сохранившиеся блиндажи, окопы и братские захоронения. Среди возможных находок — останки погибших военнослужащих, солдатские медальоны и личные жетоны, которые помогают установить личности бойцов. Также специалисты обнаруживают предметы экипировки и быта: каски, фляжки, топоры и сапёрные лопатки. Найденные артефакты после обработки передают в музеи.

Председатель молодёжной общественной организации «Долг» Фаиль Ибрагимов отметил, что удмуртские поисковики уже не первый раз работают в Заполярье. В августе 2025 года сводный отряд вместе с мурманскими поисковиками исследовал места боёв у реки Западная Лица и склоны сопок. Тогда удалось поднять останки двух советских солдат.