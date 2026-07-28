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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Глава района в Удмуртии рассказала о своём урожае овощей

17:50, 28 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Глава района в Удмуртии рассказала о своём урожае овощей
17:50, 28 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
12
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#Камбарский район\n#урожай
Источник фото: Лариса Ярославцева
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Помидоры и огурцы Лариса Ярославцева уже вовсю начала закатывать в банки.

Камбарка. Удмуртия. Глава Камбарского района Удмуртии Лариса Ярославцева поделилась в соцсетях фото своего урожая овощей. Минувшие выходные она назвала отличными, посвятив их «борьбе с урожаем».

У главы района уродился репчатый лук, чеснок, огурцы и помидоры. Часть урожая уже закатана в банки.

Подписчики поддержали Ларису Ярославцеву в её труде, отметив, что зима явно будет сытной и вкусной.

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17:50, 28 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
12
0
#Камбарский район\n#урожай