Камбарка. Удмуртия. Глава Камбарского района Удмуртии Лариса Ярославцева поделилась в соцсетях фото своего урожая овощей. Минувшие выходные она назвала отличными, посвятив их «борьбе с урожаем».

У главы района уродился репчатый лук, чеснок, огурцы и помидоры. Часть урожая уже закатана в банки.

Подписчики поддержали Ларису Ярославцеву в её труде, отметив, что зима явно будет сытной и вкусной.