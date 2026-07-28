Юкаменское. Удмуртия. В селе Юкаменское в Удмуртии суд постановил уволить директора школы по статье ТК РФ об утрате доверия. Об этом сообщили в пресс-службе судейского сообщества республики.

Директор одной из школ Юкаменского района в 2024 году заключила трудовой договор со своей дочерью, допустив конфликт интересов. В отношении директора возбудили уголовное дело за служебный подлог (статья 292 УК РФ), также было принято решение о проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Однако в марте 2026 года директор школы уволилась по собственной инициативе. С данным увольнением прокуратура района не согласилась, направив в суд исковое заявление.

Отмечается, что допущенный и неустранённый конфликт интересов является основанием для увольнения сотрудника по «статье».

В итоге суд признал незаконным увольнение директора «по собственному желанию» и обязал администрацию района уволить директора школы в связи с утратой доверия (статья 81 ТК РФ), а также внести соответствующие изменения в трудовую книжку.