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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Директора сельской школы в Удмуртии уволили из-за утраты доверия 

16:29, 28 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Директора сельской школы в Удмуртии уволили из-за утраты доверия 
16:29, 28 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
73
0
#Удмуртия\n#Юкаменский район\n#Юкаменское\n#директор\n#школа\n#ТК РФ\n#суд
Источник фото: объединённая пресс-служба судов Удмуртии
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Она заключила договор с собственной дочерью.

Юкаменское. Удмуртия. В селе Юкаменское в Удмуртии суд постановил уволить директора школы по статье ТК РФ об утрате доверия. Об этом сообщили в пресс-службе судейского сообщества республики.

Директор одной из школ Юкаменского района в 2024 году заключила трудовой договор со своей дочерью, допустив конфликт интересов. В отношении директора возбудили уголовное дело за служебный подлог (статья 292 УК РФ), также было принято решение о проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Однако в марте 2026 года директор школы уволилась по собственной инициативе. С данным увольнением прокуратура района не согласилась, направив в суд исковое заявление.

Отмечается, что допущенный и неустранённый конфликт интересов является основанием для увольнения сотрудника по «статье».

В итоге суд признал незаконным увольнение директора «по собственному желанию» и обязал администрацию района уволить директора школы в связи с утратой доверия (статья 81 ТК РФ), а также внести соответствующие изменения в трудовую книжку.

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16:29, 28 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
73
0
#Удмуртия\n#Юкаменский район\n#Юкаменское\n#директор\n#школа\n#ТК РФ\n#суд