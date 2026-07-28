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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Вавожском районе обещают восстановить автобусное сообщение после перебоев с топливом

15:31, 28 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Вавожском районе обещают восстановить автобусное сообщение после перебоев с топливом
15:31, 28 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
54
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#проезд
Источник фото: Вавожский район
54
0

Для стабильности рейсов перевозчик сменит транспорт на работающий на дизеле

Вавож. Удмуртия. Власти Вавожского района и перевозчик Увинское АТП пытаются нормализовать движение рейсовых автобусов на фоне нехватки топлива. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Как пояснили в администрации, корректировки в расписании носят временный характер. Руководство предприятия планирует заменить один автобус на другой, работающий на дизеле.

В ближайшее время поездки вернутся к прежнему графику.

Напомним, ранее 28 июля были отменены рейсы по четырём направлениям: Вавож — Нюрдор-Котья, Вавож — Какмож, Вавож — Брызгалово (через Зямбайгурт), а также Вавож — Волипельга — Ожги — Старое Жуё. Причиной называлось отсутствие бензина.

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15:31, 28 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
54
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#проезд