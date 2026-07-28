Вавож. Удмуртия. Власти Вавожского района и перевозчик Увинское АТП пытаются нормализовать движение рейсовых автобусов на фоне нехватки топлива. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Как пояснили в администрации, корректировки в расписании носят временный характер. Руководство предприятия планирует заменить один автобус на другой, работающий на дизеле.

В ближайшее время поездки вернутся к прежнему графику.

Напомним, ранее 28 июля были отменены рейсы по четырём направлениям: Вавож — Нюрдор-Котья, Вавож — Какмож, Вавож — Брызгалово (через Зямбайгурт), а также Вавож — Волипельга — Ожги — Старое Жуё. Причиной называлось отсутствие бензина.