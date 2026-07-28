Ижевск. Удмуртия. С января по июнь 2026 года полицией Удмуртии зарегистрировано более 8 тысяч преступлений. Это на 21% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В основном снижение общего числа преступлений произошло за счёт более эффективной работы по предупреждению посягательств на собственность. Также в регионе стало меньше преступлений, совершённых в общественных местах, в том числе на улицах.

Кроме того, в республике зафиксировали сокращение числа преступлений, совершённых на бытовой почве, ранее судимыми гражданами и в состоянии алкогольного опьянения.

Снизилось и количество граждан, погибших в результате преступлений, а также потерпевших, которым был причинён тяжкий вред здоровью.

В первом полугодии приоритетным направлением работы полиции оставалось обеспечение неотвратимости наказания. За этот период сотрудники органов внутренних дел изобличили в совершении преступлений около 2,9 тыс. человек.

Также полиция проводила работу по разобщению организованных преступных групп и сообществ и сокращению их влияния на оперативную обстановку.