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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Более 8 тысяч преступлений зарегистрировали в МВД по Удмуртии за первое полугодие

14:50, 28 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Более 8 тысяч преступлений зарегистрировали в МВД по Удмуртии за первое полугодие
14:50, 28 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
11
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#МВД по Удмуртии
Источник фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
11
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В регионе стало меньше преступлений, совершённых на улицах.

Ижевск. Удмуртия. С января по июнь 2026 года полицией Удмуртии зарегистрировано более 8 тысяч преступлений. Это на 21% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В основном снижение общего числа преступлений произошло за счёт более эффективной работы по предупреждению посягательств на собственность. Также в регионе стало меньше преступлений, совершённых в общественных местах, в том числе на улицах.

Кроме того, в республике зафиксировали сокращение числа преступлений, совершённых на бытовой почве, ранее судимыми гражданами и в состоянии алкогольного опьянения.

Снизилось и количество граждан, погибших в результате преступлений, а также потерпевших, которым был причинён тяжкий вред здоровью.

В первом полугодии приоритетным направлением работы полиции оставалось обеспечение неотвратимости наказания. За этот период сотрудники органов внутренних дел изобличили в совершении преступлений около 2,9 тыс. человек.

Также полиция проводила работу по разобщению организованных преступных групп и сообществ и сокращению их влияния на оперативную обстановку.

 

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14:50, 28 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
11
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#МВД по Удмуртии