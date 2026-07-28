Воткинск. Удмуртия. Администрация Воткинска впервые получила средства на щебенение дорог в частном секторе. Об этом 27 июля в ходе прямого эфира сообщил глава города Алексей Заметаев.

Первой территорией, где начались работы, стал микрорайон Вогулка. Глава города признал, что в последние годы этому району уделялось мало внимания в вопросах благоустройства. Между тем здесь ранее выдавались земельные участки под строительство, в том числе для многодетных семей.

Щебенение сейчас выполняется на следующих участках:



• улица Вогульская — от Объездной дороги до улицы Крайней и от улицы Лазурной до Ромашковой;

• улица Ромашковая;

• улица Крайняя — от Вогульской до дома № 41.