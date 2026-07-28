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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Воткинск впервые получил средства на щебенение дорог в частном секторе

14:37, 28 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Воткинск впервые получил средства на щебенение дорог в частном секторе
14:37, 28 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
6
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Источник фото: ИА «Сусанин»
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0

Работы начались с района Вогулки, где ранее выделяли участки многодетным семьям

Воткинск. Удмуртия. Администрация Воткинска впервые получила средства на щебенение дорог в частном секторе. Об этом 27 июля в ходе прямого эфира сообщил глава города Алексей Заметаев.

Первой территорией, где начались работы, стал микрорайон Вогулка. Глава города признал, что в последние годы этому району уделялось мало внимания в вопросах благоустройства. Между тем здесь ранее выдавались земельные участки под строительство, в том числе для многодетных семей.

Щебенение сейчас выполняется на следующих участках:

• улица Вогульская — от Объездной дороги до улицы Крайней и от улицы Лазурной до Ромашковой;
• улица Ромашковая;
• улица Крайняя — от Вогульской до дома № 41.

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14:37, 28 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
6
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог