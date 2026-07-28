Без транспортного сообщения остались четыре направления.
Вавож. Удмуртия. Администрация Вавожского района сообщила об отмене ряда автобусных рейсов. Причиной тому послужило отсутствие бензина.
По информации властей, 28 июля пассажиры не смогут воспользоваться следующими маршрутами:
• село Вавож — село Нюрдор-Котья (рейсы в 9:30 и 16:20);
• село Вавож — село Какмож (в 12:00 и 15:20);
• село Вавож — село Брызгалово через деревню Зямбайгурт (в 13:00);
• село Вавож — село Волипельга — деревня Ожги — деревня Старое Жуё (в 13:00 и 16:50).
В администрации приносят пассажирам извинения. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
Напомним, ранее глава регионального правительства Роман Ефимов сообщил, что поставки топлива нарушены из-за очередного сбоя в логистике.
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