Вавож. Удмуртия. Администрация Вавожского района сообщила об отмене ряда автобусных рейсов. Причиной тому послужило отсутствие бензина.

По информации властей, 28 июля пассажиры не смогут воспользоваться следующими маршрутами:

• село Вавож — село Нюрдор-Котья (рейсы в 9:30 и 16:20);

• село Вавож — село Какмож (в 12:00 и 15:20);

• село Вавож — село Брызгалово через деревню Зямбайгурт (в 13:00);

• село Вавож — село Волипельга — деревня Ожги — деревня Старое Жуё (в 13:00 и 16:50).

В администрации приносят пассажирам извинения. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее глава регионального правительства Роман Ефимов сообщил, что поставки топлива нарушены из-за очередного сбоя в логистике.