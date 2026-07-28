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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Военные следователи нашли уклонистов на стройке в Ижевске

10:19, 28 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Военные следователи нашли уклонистов на стройке в Ижевске
10:19, 28 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#рейд\n#воинский учёт
Источник фото: Скриншот из видео
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Из 40 проверенных рабочих двое не встали на воинский учёт после получения гражданства РФ.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники Военного следственного отдела СК России по Ижевскому гарнизону провели рейд на одной из строек города с целью выявить граждан, которые получили паспорт РФ, но не встали на воинский учёт.

Проверены документы около 40 человек. Нарушения нашли у двоих. В отношении них примут меры, сообщили в ведомстве.

Старший следователь ВСО по Ижевскому гарнизону лейтенант юстиции Ринат Абдраисов отметил, что подобные рейды на объектах с иностранной рабочей силой проводят регулярно.

 

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10:19, 28 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
115
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#рейд\n#воинский учёт