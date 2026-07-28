Ижевск. Удмуртия. Сотрудники Военного следственного отдела СК России по Ижевскому гарнизону провели рейд на одной из строек города с целью выявить граждан, которые получили паспорт РФ, но не встали на воинский учёт.

Проверены документы около 40 человек. Нарушения нашли у двоих. В отношении них примут меры, сообщили в ведомстве.

Старший следователь ВСО по Ижевскому гарнизону лейтенант юстиции Ринат Абдраисов отметил, что подобные рейды на объектах с иностранной рабочей силой проводят регулярно.



