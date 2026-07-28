Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовал приём заявок на аренду помещения под ресторан в Берёзовой роще. Об этом сообщает администрация города.

Напомним, в мае 2025 года стало известно, что в Берёзовой роще может появиться ресторан. Завершить благоустройство парка планируют осенью 2026 года. В начале осени обещают открыть восточную часть парка и центральную аллею, чтобы обеспечить проход учащихся к школам.

«Парк является одним из самых уютных и озелененных мест в городе, имеет большую проходимость и развитую инфраструктуру, включая детские и спортивные площадки», — говорится в сообщении.

Подробнее с документацией по парку и помещению можно ознакомиться на сайте «ГИС Торги».