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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске ищут ресторатора в Берёзовую рощу

10:07, 28 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске ищут ресторатора в Берёзовую рощу
10:07, 28 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
126
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Берёзовая роща\n#козий парк\n#ресторан\n#благоустройство
Источник фото: администрация Ижевска
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Отмечается, что парк имеет высокую посещаемость.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовал приём заявок на аренду помещения под ресторан в Берёзовой роще. Об этом сообщает администрация города.

Напомним, в мае 2025 года стало известно, что в Берёзовой роще может появиться ресторан. Завершить благоустройство парка планируют осенью 2026 года. В начале осени обещают открыть восточную часть парка и центральную аллею, чтобы обеспечить проход учащихся к школам.

«Парк является одним из самых уютных и озелененных мест в городе, имеет большую проходимость и развитую инфраструктуру, включая детские и спортивные площадки», — говорится в сообщении.

Подробнее с документацией по парку и помещению можно ознакомиться на сайте «ГИС Торги».

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10:07, 28 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
126
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Берёзовая роща\n#козий парк\n#ресторан\n#благоустройство