Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков подписал постановление о подготовке и проведении торжеств, посвящённых Дню Воздушно-десантных войск. Соответствующий документ опубликован на сайте города.

Мероприятия пройдут 2 августа. Власти утвердили состав организационного комитета, план подготовки и программу основных событий. Площадками для проведения памятных акций станут сквер имени Титова на улице Гагарина, Сквер Победы у монумента Боевой и трудовой славы, а также площадь у стелы «Город трудовой доблести».

Празднование начнётся в 8:00 с молебна в Александро-Невском соборе и Храме Святителя Алексия. Затем в сквере имени Титова пройдет возложение цветов к мемориальному камню Аллеи героев. Основной митинг и возложение гирлянды к монументу в Сквере Победы запланированы на 10:00. В 10:30 там же начнется концертная программа с участием творческих коллективов города, а также церемония награждения ветеранов ВДВ.

Кульминацией праздника станет шествие колонны ветеранов-десантников. Оно пройдет с 12:00 до 12:30 по центральным улицам города от Сквера Победы до парка «Патриот». Маршрут колонны пройдёт по улицам Коммунаров, Лихвинцева, Пушкинской, Бородина, Горького и Кирова.

В связи с проведением шествия с 12:00 до 13:00 по ходу его движения ограничат проезд транспорта. Городские власти совместно с полицией обеспечат охрану общественного порядка.

Администрация города также проведёт благоустройство мест проведения праздника, включая установку стационарных туалетов в зонах массового пребывания людей.

Бизнесу, осуществляющему деятельность в границах мест проведения мероприятий и на прилегающих территориях, напоминают о временном запрете на розничную продажу алкоголя в часы празднования.