Ижевск. Удмуртия. Всероссийский семейный туристический фестиваль «Италмас» пройдёт в Удмуртии (6+). Как сообщает Минтуризма республики, он объединит более 200 участников Российских студенческих отрядов и их семей: от действующих бойцов и их детей до ветеранов движения.

Отмечается, что фестиваль проходит в республике в третий раз и в 2026 году получил федеральный статус. В республику съедутся команды из Ленинградской, Свердловской областей, Пермского края и других регионов.

В программе — туристическая полоса препятствий, ночное ориентирование, творческие конкурсы визиток и видеороликов, а также конкурс блюд — гастрономическое «путешествие» по регионам. По итогам состязаний будет определена лучшая команда 2026 года.