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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Семейный туристический фестиваль отрядников в Удмуртии получил федеральный статус

09:20, 28 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Семейный туристический фестиваль отрядников в Удмуртии получил федеральный статус
09:20, 28 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
24
0
#Удмуртия\n#туризм\n#студотряды
Источник фото: Минтуризма УР
24
0

«Италмас» пройдёт в республике в третий раз.

Ижевск. Удмуртия. Всероссийский семейный туристический фестиваль «Италмас» пройдёт в Удмуртии (6+). Как сообщает Минтуризма республики, он объединит более 200 участников Российских студенческих отрядов и их семей: от действующих бойцов и их детей до ветеранов движения.

Отмечается, что фестиваль проходит в республике в третий раз и в 2026 году получил федеральный статус. В республику съедутся команды из Ленинградской, Свердловской областей, Пермского края и других регионов.

В программе — туристическая полоса препятствий, ночное ориентирование, творческие конкурсы визиток и видеороликов, а также конкурс блюд — гастрономическое «путешествие» по регионам. По итогам состязаний будет определена лучшая команда 2026 года.

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09:20, 28 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
24
0
#Удмуртия\n#туризм\n#студотряды