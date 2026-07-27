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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На первый рейс скоростного судна из Перми в Сарапул продали уже более 75% билетов

18:30, 27 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
На первый рейс скоростного судна из Перми в Сарапул продали уже более 75% билетов
18:30, 27 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
30
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#Кама\n#туризм
Источник фото: министерство по туризму Удмуртии
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Маршрут «Метеора» Нижний Новгород — Казань — Сарапул впервые продлен до Перми.

Сарапул. Удмуртия. На первый рейс скоростного пассажирского судна на подводных крыльях «Метеор» по маршруту Пермь — Сарапул, который состоится 30 июля, уже реализовано более 75% билетов. Об этом сообщает министерство по туризму Удмуртии.

В 2026 году маршрут «Метеора» Нижний Новгород — Казань — Сарапул впервые продлен до Перми. 

Первый «Метеор» этого года прибудет в Сарапул 28 июля. Он доставит гостей из Татарстана. Для жителей Удмуртии скоростное судно станет возможностью отправиться в города Пермского края — Чайковский, Усть-Качку, Краснокамск и Пермь, а также в населенные пункты Татарстана: Набережные Челны, Елабугу, Нижнекамск, Чистополь и Казань. 

Гостей из соседних регионов встретит старинный купеческий город на Каме. Туристам предложат посетить сарапульские музеи, новые общественные пространства и познакомиться с восстановленной культурой богатых купцов.

 

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18:30, 27 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
30
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#Кама\n#туризм