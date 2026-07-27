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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Дипфейк с главой Удмуртии распространяют в информационном пространстве республики

16:47, 27 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Дипфейк с главой Удмуртии распространяют в информационном пространстве республики
16:47, 27 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
174
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#фейк\n#видео\n#БПЛА\n#бензин
Источник фото: ЦУР Удмуртия
174
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На видео Бречалов якобы сетует на полное отсутствие бензина в Удмуртии после атаки на хранилище топлива.

Ижевск. Удмуртия. В информационном пространстве Удмуртии распространяется фейковое видео с главой региона Александром Бречаловым. Об этом сообщает Центр управления регионом в своих соцсетях.

На сгенерированном с помощью нейросетей видео Бречалов якобы обратился к жителям региона «в связи с критической ситуацией в топливно-энергетическом секторе» и порекомендовал жителям сформировать собственные запасы бензина: «заправьте полные баки и наберите топливо в канистры».

Данное видео является подделкой. Отмечается, что дипфейк нацелен на то, чтобы посеять панику и усугубить ситуацию с бензином, которая сейчас фиксируется не только в Удмуртии, но и во всей стране. Жителей просят сохранять спокойствие и проверять информацию в официальных каналах.

Напомним, ранее настоящий Бречалов сообщил, что Удмуртия утром 27 июля подверглась массированной атаке вражеских беспилотников. Несколько БПЛА были сбиты.

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16:47, 27 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
174
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#фейк\n#видео\n#БПЛА\n#бензин