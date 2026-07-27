Ижевск. Удмуртия. В информационном пространстве Удмуртии распространяется фейковое видео с главой региона Александром Бречаловым. Об этом сообщает Центр управления регионом в своих соцсетях.

На сгенерированном с помощью нейросетей видео Бречалов якобы обратился к жителям региона «в связи с критической ситуацией в топливно-энергетическом секторе» и порекомендовал жителям сформировать собственные запасы бензина: «заправьте полные баки и наберите топливо в канистры».

Данное видео является подделкой. Отмечается, что дипфейк нацелен на то, чтобы посеять панику и усугубить ситуацию с бензином, которая сейчас фиксируется не только в Удмуртии, но и во всей стране. Жителей просят сохранять спокойствие и проверять информацию в официальных каналах.

Напомним, ранее настоящий Бречалов сообщил, что Удмуртия утром 27 июля подверглась массированной атаке вражеских беспилотников. Несколько БПЛА были сбиты.