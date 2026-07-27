Глазов. Удмуртия. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему результаты расследования уголовного дела о нарушении жилищных прав жителя Глазова.

В приёмную СК обратились жители многоквартирного дома 1962 года постройки на улице Драгунова. Отмечается, что в 2006 году в здании случился пожар, из-за которого часть конструкций и крыша были повреждены. Строение находилось в непригодном состоянии и в 2022 году дом признали аварийным и подлежащим расселению в том же году. Однако граждане так и не получили новые квартиры, а срок расселения был перенесён на 2031 год.

В СУ СК России по Удмуртии проводится расследование по данному уголовному делу. Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе и результатах расследования, а также о мерах, направленных на восстановление жилищных прав граждан.

Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.