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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Бастрыкин заинтересовался делом о нарушении прав жильцов аварийного дома в Глазове

16:32, 27 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Бастрыкин заинтересовался делом о нарушении прав жильцов аварийного дома в Глазове
16:32, 27 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
34
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#Александр Бастрыкин\n#аварийное жилье\n#пожар
Источник фото: Информационный центр СК России
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С 2022 года дом признан аварийным, однако переселения граждан так и не произошло.

Глазов. Удмуртия. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему результаты расследования уголовного дела о нарушении жилищных прав жителя Глазова.

В приёмную СК обратились жители многоквартирного дома 1962 года постройки на улице Драгунова. Отмечается, что в 2006 году в здании случился пожар, из-за которого часть конструкций и крыша были повреждены. Строение находилось в непригодном состоянии и в 2022 году дом признали аварийным и подлежащим расселению в том же году. Однако граждане так и не получили новые квартиры, а срок расселения был перенесён на 2031 год.

В СУ СК России по Удмуртии проводится расследование по данному уголовному делу. Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе и результатах расследования, а также о мерах, направленных на восстановление жилищных прав граждан.

Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.

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16:32, 27 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
34
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#Александр Бастрыкин\n#аварийное жилье\n#пожар