Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии со вторника характер погоды начнёт меняться, сообщает региональный Гидрометцентр.

Локальные кратковременные дожди и грозы пройдут 28 и 29 июля. В четверг и пятницу, 30–31 июля, осадки ожидаются уже в большинстве районов, а их интенсивность увеличится. В последние дни недели в ночные часы местами возможен туман.

Температура воздуха будет снижаться с каждым днём и к концу рабочей недели установится ниже климатических норм. Если во вторник днём ожидается +25...+30°С, то к пятнице столбики термометров покажут уже +19…+24°С. Ночные температуры также понизятся — с +19…+24°С во вторник до +12…+17°С в пятницу.

По предварительному прогнозу, в выходные дни температура воздуха не изменится, кратковременные дожди сохранятся.