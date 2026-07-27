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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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С 28 июля в Удмуртию вернутся дожди и грозы

15:31, 27 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
С 28 июля в Удмуртию вернутся дожди и грозы
15:31, 27 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
125
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Источник фото: ИА «Сусанин»
125
0

После нескольких дней 35-градусной жары температура постепенно снизится до уровня ниже климатических норм.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии со вторника характер погоды начнёт меняться, сообщает региональный Гидрометцентр.

Локальные кратковременные дожди и грозы пройдут 28 и 29 июля. В четверг и пятницу, 30–31 июля, осадки ожидаются уже в большинстве районов, а их интенсивность увеличится. В последние дни недели в ночные часы местами возможен туман.

Температура воздуха будет снижаться с каждым днём и к концу рабочей недели установится ниже климатических норм. Если во вторник днём ожидается +25...+30°С, то к пятнице столбики термометров покажут уже +19…+24°С. Ночные температуры также понизятся — с +19…+24°С во вторник до +12…+17°С в пятницу.

По предварительному прогнозу, в выходные дни температура воздуха не изменится, кратковременные дожди сохранятся.

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15:31, 27 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
125
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода