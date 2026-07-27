На фоне «московских эпизодов» сотрудников эвакуировали во время воздушной тревоги.
Сарапул. Удмуртия. Логистический комплекс Wildberries («Вайлдберрис») в Сарапуле вернулся к штатному режиму работы после отмены сигнала угрозы атаки БПЛА в Удмуртии. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее в соцсетях сообщалось, что персонал сортировочного центра и логистического комплекса компании был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности. Глава Удмуртии в соцсетях сообщил, что республика отражала самую массированную атаку беспилотников.
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