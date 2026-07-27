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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Логистический центр «Вайлдберрис» в Сарапуле возобновил работу после воздушной тревоги

14:35, 27 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Логистический центр «Вайлдберрис» в Сарапуле возобновил работу после воздушной тревоги
14:35, 27 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
51
0
#Сарапул\n#Wildberries\n#атака беспилотников
Источник фото: ИИ
51
0

На фоне «московских эпизодов» сотрудников эвакуировали во время воздушной тревоги.

Сарапул. Удмуртия. Логистический комплекс Wildberries («Вайлдберрис») в Сарапуле вернулся к штатному режиму работы после отмены сигнала угрозы атаки БПЛА в Удмуртии. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в соцсетях сообщалось, что персонал сортировочного центра и логистического комплекса компании был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности. Глава Удмуртии в соцсетях сообщил, что республика отражала самую массированную атаку беспилотников. 

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14:35, 27 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
51
0
#Сарапул\n#Wildberries\n#атака беспилотников