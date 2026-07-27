Сарапул. Удмуртия. Логистический комплекс Wildberries («Вайлдберрис») в Сарапуле вернулся к штатному режиму работы после отмены сигнала угрозы атаки БПЛА в Удмуртии. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в соцсетях сообщалось, что персонал сортировочного центра и логистического комплекса компании был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности. Глава Удмуртии в соцсетях сообщил, что республика отражала самую массированную атаку беспилотников.