Москва. Министерство транспорта России объявило голосование за новый дорожный знак, обозначающий парковочные места для многодетных семей. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Приоритетные зоны будут выделяться у соцобъектов: больниц, школ, детских садов и торговых центров.

Для выбора окончательного дизайна Минтранс подготовил семь графических концепций. Проголосовать (18+) за понравившийся вариант можно до 14 августа в официальном канале ведомства в мессенджере Max.

Победивший дизайн может быть интегрирован в дорожную инфраструктуру в рамках программы по формированию комфортной семейно-центричной городской среды.