Знак будет обозначать парковку для многодетных семей.
Москва. Министерство транспорта России объявило голосование за новый дорожный знак, обозначающий парковочные места для многодетных семей. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.
Приоритетные зоны будут выделяться у соцобъектов: больниц, школ, детских садов и торговых центров.
Для выбора окончательного дизайна Минтранс подготовил семь графических концепций. Проголосовать (18+) за понравившийся вариант можно до 14 августа в официальном канале ведомства в мессенджере Max.
Победивший дизайн может быть интегрирован в дорожную инфраструктуру в рамках программы по формированию комфортной семейно-центричной городской среды.
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