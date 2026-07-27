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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жители Удмуртии могут проголосовать за дизайн нового дорожного знака

13:03, 27 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жители Удмуртии могут проголосовать за дизайн нового дорожного знака
13:03, 27 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
68
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#голосование\n#дорожные знаки
Источник фото: Минтранс РФ
68
0

Знак будет обозначать парковку для многодетных семей.

Москва. Министерство транспорта России объявило голосование за новый дорожный знак, обозначающий парковочные места для многодетных семей. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Приоритетные зоны будут выделяться у соцобъектов: больниц, школ, детских садов и торговых центров.

Для выбора окончательного дизайна Минтранс подготовил семь графических концепций. Проголосовать (18+) за понравившийся вариант можно до 14 августа в официальном канале ведомства в мессенджере Max

Победивший дизайн может быть интегрирован в дорожную инфраструктуру в рамках программы по формированию комфортной семейно-центричной городской среды.

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13:03, 27 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
68
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#голосование\n#дорожные знаки