Ижевск. Удмуртия. Уполномоченный по правам человека в Удмуртии помог жительнице Ижевска получить государственную поддержку после гибели супруга на СВО. Об этом сообщает Аппарат Уполномоченного.

Мужчина погиб при выполнении боевой задачи в феврале 2026 года. При обращении за мерами социальной поддержки у супруги возникли трудности. При жизни бойцу не успели оформить удостоверение ветерана боевых действий, а необходимые документы, которые нужно было предоставить для решения вопроса, самостоятельно получить супруга не смогла. В выдаче удостоверения, которое дает право на льготы, ей отказали.

«В результате совместной работы, по запросу Уполномоченного в республиканский военный комиссариат, были затребованы документы из воинской части. Документы для удостоверения о праве на меры господдержки оформлены. Семья погибшего бойца получит помощь в полном объеме», — говорится в сообщении.