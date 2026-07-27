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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жительнице Ижевска, потерявшей мужа на СВО, помогли получить господдержку

12:50, 27 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Жительнице Ижевска, потерявшей мужа на СВО, помогли получить господдержку
12:50, 27 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
68
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Уполномоченный по правам человека в УР\n#СВО\n#господдержка
Источник фото: ИИ
68
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Проблемы возникли из-за отсутствия удостоверения ветерана боевых действий.

Ижевск. Удмуртия. Уполномоченный по правам человека в Удмуртии помог жительнице Ижевска получить государственную поддержку после гибели супруга на СВО. Об этом сообщает Аппарат Уполномоченного.

Мужчина погиб при выполнении боевой задачи в феврале 2026 года. При обращении за мерами социальной поддержки у супруги возникли трудности. При жизни бойцу не успели оформить удостоверение ветерана боевых действий, а необходимые документы, которые нужно было предоставить для решения вопроса, самостоятельно получить супруга не смогла. В выдаче удостоверения, которое дает право на льготы, ей отказали.

«В результате совместной работы, по запросу Уполномоченного в республиканский военный комиссариат, были затребованы документы из воинской части. Документы для удостоверения о праве на меры господдержки оформлены. Семья погибшего бойца получит помощь в полном объеме», — говорится в сообщении.

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12:50, 27 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
68
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Уполномоченный по правам человека в УР\n#СВО\n#господдержка