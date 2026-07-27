Ижевск. Удмуртия. В Государственную инспекцию труда в Удмуртии поступают вопросы, связанные с действиями работников при объявлении ракетной опасности и (или) угрозы БПЛА. В госоргане разъяснили, можно ли опоздать или не прийти на работу из-за ракетной опасности и угрозы БПЛА.

«Опоздание из-за объявленной тревоги работодатель не должен считать нарушением трудовой дисциплины. По Трудовому кодексу прогулом считается отсутствие на рабочем месте более четырёх часов подряд без уважительных причин. Именно наличие или отсутствие уважительной причины имеет принципиальное значение», — пояснили в трудовой инспекции.

В ведомстве отметили, что Федеральная служба по труду и занятости разъясняла: опоздание или отсутствие сотрудника на рабочем месте, в том числе более четырёх часов подряд, по причине объявленной ракетной опасности или угрозы атаки БПЛА является уважительной причиной. Сам по себе факт длительного отсутствия в такой ситуации ещё не превращает произошедшее в прогул.

«Следовательно, такое отсутствие нельзя автоматически расценивать как обычное опоздание без уважительной причины или прогул, действия человека в момент тревоги связаны с необходимостью сохранить жизнь и здоровье», — подчеркнули в ГИТ в УР.

При этом работнику по возможности нужно обязательно уведомить работодателя о причине опоздания на работу. Можно сразу написать руководителю или непосредственному начальнику о невозможности прибыть на рабочее время в установленное время. Такое сообщение поможет зафиксировать причину отсутствия на рабочем месте.

Желательно также сохранить официальное уведомление об опасности: push-уведомление, сообщение региональных властей или экстренных служб.

«Если работодатель потребует письменное объяснение о факте опоздания, его необходимо предоставить. До применения дисциплинарного взыскания работодатель обязан затребовать у сотрудника объяснение. На его предоставление даются два рабочих дня. В объяснительной указать время объявления опасности, время отбоя и обстоятельства, которые помешали своевременно прибыть на рабочее место», — пояснили в госоргане.

Также в Госинспекции напомнили, что объявление тревоги нельзя воспринимать как дополнительный выходной на весь день. После официального отбоя и при отсутствии других обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью, работник должен вернуться к выполнению своих обязанностей, если рабочий день или смена ещё продолжаются.

Также в ведомстве пояснили, что работник имеет право отказаться от выполнения работы, непосредственно угрожающей его жизни и здоровью (статья 379 ТК РФ). Если рабочее место не является защищённым сооружением, принуждение сотрудника продолжать работу во время ракетной опасности неправомерно.

«При официальном сигнале тревоги работодатель должен довести информацию до сотрудников, приостановить работу и организовать перемещение людей в доступные защитные сооружения или заглублённые помещения», — пояснили в ГИТ в УР.

При этом время, когда сотрудник не мог работать из-за ракетной опасности или угрозы атаки БПЛА, следует оформлять как простой по причинам, не зависящим от работодателя и работника, такой период оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки или оклада пропорционально времени простоя.