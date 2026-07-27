Ижевск. Удмуртия. Минэкономразвития РФ опубликовало Сводный доклад о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в Российской Федерации в 2025 году. Как сообщается на портале правительства страны, в документе сведён воедино анализ ключевых тенденций в организации и реализации надзора в субъектах федерации.

«2025 год ознаменован завершением действия моратория на проверки и переходом от этапа активного реформирования к периоду устойчивого функционирования и «донастройки» контрольной (надзорной) системы. <…> Ключевым итогом года стало сохранение исторически низкого уровня проверок — их количество снизилось на 6,9% по сравнению с предыдущим годом, при одновременном росте результативности контрольных (надзорных) мероприятий», — отмечается в докладе.

По данным анализа, в ПФО Удмуртия оказалась на 7 месте из 12. В общем рейтинге — на 43 месте из 79.

Исходя из данных, профилактику нарушений бизнеса в Удмуртии осуществляют на низком уровне; в остальных поднадзорных сферах республика показывает высокие результаты.

В топ-5 органов контроля по индикаторам риска в 2025 году среди всех регионов России оказался и госорган из Удмуртии — республиканское Минобрнауки.

Лидеры данного рейтинга выглядят так:

- Главстройнадзор Московской области;

- Госинспекция по недвижимости г. Москвы;

- Департамент гос. жилищного и стройнадзора Свердловской области;

- Минобразования и науки Удмуртской Республики;

- Минобразования Новосибирской области.

Таким образом, Минобрнауки УР работает более качественно и точечно, проверяя только нарушителей закона.